Прибыли выросла на 40%
Шевченко рассказал, что чистый совокупный доход банков за январь – август текущего года превышает почти на 40% прошлогодние показатели за аналогичный промежуток времени. Это лучше результаты в соответствующие периоды более десяти лет подряд, подчеркнул в посте глава НБУ.
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Есть убедительный финансовый результат банковского сектора по итогам 8 месяцев – 45,6 миллиарда гривен чистой прибыли,
– заявил Шевченко.
Благодаря чему столько заработали
По словам банкира, этому способствовал быстрый рост операционных доходов и существенное сокращение резервирования, банки и дальше наращивают кредитование бизнеса и населения.
В то же время сохраняется положительная динамика привлечений средств клиентов в национальной валюте: прирост гривневых депозитных портфелей бизнеса и населения составил в годовом измерении +29% и +15% соответственно, отметил Шевченко в посте.
Самый прибыльный банк в Украине
- Согласно данным НБУ по итогам первого полугодия самым прибыльным банком в Украине был государственный ПриватБанк. Его прибыль – 11,6 миллиарда гривен. В общем за этот период банки заработали – 30,08 миллиардов гривен, подробнее об этом – читайте здесь.
- По результатам I квартала (январь – март) 2021 года самым прибыльным был также Приватбанк, которая составила 2,4 миллиарда гривен – 21,8% от прибыли всей банковской системы в Украине.