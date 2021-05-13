Ситуацію щодо кадрових ротацій у "Нафтогазі" глава Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із послами країн "Великої сімки". Цього ж дня відбулася зустріч із наглядовою радою компанії.
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Пропозиція для наглядової ради "Нафтогазу"
Так, на зустрічі з наглядовою радою "Нафтогазу" за участю міністрів уряду усій наглядовій раді запропонують залишитися працювати. Умова – гарантія конструктивного діалогу з новим головою компанії Вітренком. Такий склад наглядової ради працюватиме до проведення нового прозорого конкурсу.
Окрім того, 13 травня підписали контракт на 12 місяців з новим головою правління "Нафтогазу" Юрієм Вітренком. Наступного керівника компанії обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через 6 місяців.
Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління.
Кадрові зміни в "Нафтогазі": коротко
- Ексочільника компанії Андрія Коболєва звільнили 28 квітня. Вмотивували це тим, що компанія за 2020 рік зазнала мільярдних збитків.
- Сам Коболєв заявив, що про звільнення дізнався з новин. На його думку, це ставить хрест на реформі корпоративного управління.
- Одразу ж після звільнення Коболєва компанію очолив тодішній виконував обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко.
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