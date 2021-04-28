"Нафтогаз України" ще не вирішив, чи буде влітку купувати природний газ за імпортом, щоб закачувати його в підземні сховища країни. Річ у тім, що наразі обсяги газу у цих сховищах – значні.

Обсяги газу приватних закордонних компаній в українських підземках становлять 5 мільярдів кубічних метрів. Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Крім того, там зберігають газ вітчизняні компанії.

До речі У "Нафтогазі" поскаржилися на мільярдні збитки у 2020 році

Що каже Коболєв

За словами Коболєва, якщо ці компанії залишаються в підземці, то функцію наповнення ПСГ і збереження тиску в газотранспортній системі для зими виконуватиме ринок. Відтак потрібно звертатись до акціонера і говорити, хто здійснюватиме функцію.

Теоретично це функція нового оператора ГТС балансувати ринок природного газу...Наскільки підземки в цій ситуації стане фінансово нашим або їхнім зобов'язанням, це і визначить, будемо ми купувати газ чи не будемо,

– заявив Коболєв.

Голова "Нафтогазу" додав, якщо група вийде на ринок для закупівлі газу, то не буде заздалегідь оголошувати про терміни та обсяги. Все для того, аби не підіймався ажіотаж та ціни.

Який був імпорт газу у 2020 році

"Нафтогаз" у 2020 році імпортував всього 0,57 мільярда кубометрів газу, а у 2019 році – 6,79 мільярда.

У 2021 році Україна має значні запаси газу в сховищах, тож майже не здійснює імпорт. Наприклад, у першому кварталі він становив лише 0,5 мільярда кубометрів.