Из "Нафтогаза" идут Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин. Они работали в компании от 1 до 5 лет.

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На каких должностях находились сотрудники

Осмоловская более 5 лет возглавляла направление коммуникаций. С апреля 2020 года она стала директором по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами "Нафтогаза".

Гламаздин с декабря 2016 года работал советником предыдущего председателя правления Андрея Коболева и представлял его в США.

Зеркаль с января 2020 года тоже была советником Коболева. Она представляла его в связях со стейкхолдерами.

Кто присоединился к "Нафтогазу"

Над проведением реформ в "Нафтогазе" и поиском новых инструментов противодействия "Северному потоку-2" будут работать Мирон Василик и Роман Супрун.

Василик станет советником председателя правления Юрия Витренко и будет заниматься вопросами расширения сотрудничества компании с международными организациями. Кстати, Василик работал в Нацкомитете Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента окружающей среды США. Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами "Нафтогаза". Он присоединился к компании еще в октябре 2019 года. Работник сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты. Отметили, что у Супрун длительный опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, которые специализируются на GR и лоббировании.

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