Из "Нафтогаза" идут Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин. Они работали в компании от 1 до 5 лет.

Кстати Лана Зеркаль уходит из "Нафтогаза"

На каких должностях находились сотрудники

  • Осмоловская более 5 лет возглавляла направление коммуникаций. С апреля 2020 года она стала директором по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами "Нафтогаза".
  • Гламаздин с декабря 2016 года работал советником предыдущего председателя правления Андрея Коболева и представлял его в США.
  • Зеркаль с января 2020 года тоже была советником Коболева. Она представляла его в связях со стейкхолдерами.

Кто присоединился к "Нафтогазу"

Над проведением реформ в "Нафтогазе" и поиском новых инструментов противодействия "Северному потоку-2" будут работать Мирон Василик и Роман Супрун.

  1. Василик станет советником председателя правления Юрия Витренко и будет заниматься вопросами расширения сотрудничества компании с международными организациями. Кстати, Василик работал в Нацкомитете Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента окружающей среды США.
  2. Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами "Нафтогаза". Он присоединился к компании еще в октябре 2019 года. Работник сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты. Отметили, что у Супрун длительный опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, которые специализируются на GR и лоббировании.

Предыдущие кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко

  • 28 апреля правительство назначило Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза", предыдущего руководителя Андрея Коболева уволили.
  • Кабмин признал работу "Нафтогаза" и Наблюдательного совета неудовлетворительной из-за миллиардных убытков. В 2020 году они достигли 19 миллиардов гривен.
  • Впоследствии члены Наблюдательного совета подали в отставку. Кабмин призвал их продолжить работать, пока не изберут новый состав. Те согласились.