По итогам 2020 года "Нафтогаз" получил 19 миллиардов гривен убытков. Тогда как прибыль составила лишь 2,6 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза". В пресс-службе компании отметили, что с начала 2021 года начали получать прибыль.

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Причина убытков

Огромный ущерб в компании объясняют низким спросом и ценами на газ, а также резервами сомнительных долгов.

Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль,

– заявил глава компании Андрей Коболев.

По его словам, по итогам первого квартала "Нафтогаз" получит чистую прибыль, но точную сумму не назвал.

В то же время в компании утверждают, что нормализованная прибыль 2020 года, без учета резервов сомнительных долгов и других чрезвычайных расходов, составила 3,2 миллиарда гривен.

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Ранее СМИ сообщали, что в 2020 году "Нафтогаз" получил 36,93 миллиарда гривен совокупного убытка по сравнению с 9,9 миллиардами гривен совокупного дохода за 2019 год.