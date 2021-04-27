В "Нафтогазе" пожаловались на миллиардные убытки в 2020 году
По итогам 2020 года "Нафтогаз" получил 19 миллиардов гривен убытков. Тогда как прибыль составила лишь 2,6 миллиарда гривен.
Источник:"Нафтогаз"
Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза". В пресс-службе компании отметили, что с начала 2021 года начали получать прибыль.
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Причина убытков
Огромный ущерб в компании объясняют низким спросом и ценами на газ, а также резервами сомнительных долгов.
Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль,
– заявил глава компании Андрей Коболев.
По его словам, по итогам первого квартала "Нафтогаз" получит чистую прибыль, но точную сумму не назвал.
В то же время в компании утверждают, что нормализованная прибыль 2020 года, без учета резервов сомнительных долгов и других чрезвычайных расходов, составила 3,2 миллиарда гривен.
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Ранее СМИ сообщали, что в 2020 году "Нафтогаз" получил 36,93 миллиарда гривен совокупного убытка по сравнению с 9,9 миллиардами гривен совокупного дохода за 2019 год.
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