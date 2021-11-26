В "Нафтогазе" отрицает заявление местных властей касательно "льготного" газа

В "Нафтогазе" заявили, что НАК полностью выполняет обязательства по поставке газа "на места" по льготной цене. Однако Ассоциации городов Украины (АМУ) сообщало, что НАК отказывается корректировать объем поставок газа по такой цене.

Меморандум между "Нафтогазом" и АГУ

Согласно меморандуму, который подписал "Нафтогаз" и АГУ, НАК должен обеспечить цену газа в:

7,4 гривны за кубометр для нужд населения,

13,7 гривны – для бюджетных учреждений.

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Также в меморандуме предусмотрена рассрочка платежа на 45 дней для расчетов за газ для населения.

Заявление "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" заявили, что для того, чтобы теплокоммунэнерго могли полностью рассчитаться за потребленный газ перед НАКом, местные власти должны выполнять свою сторону меморандума.

Речь идет об определении и предоставлении компенсации разницы в тарифах из местного бюджета для предприятий ТКЭ и приведении тарифов на тепло и горячую воду для бюджетных организаций в тариф 13,7 гривны за кубометр газа. А тарифы для коммерческих компаний сделать рыночными.

В НАК отметили, что объемы газа, которые "Нафтогаз" направляет ТКЭ и газопоставщикам по цене 7,4 гривны за кубометр газа для покрытия потребностей населения, соответствуют объемам собственной добычи газа компанией.

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Что этому предшествовало