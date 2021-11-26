Меморандум между "Нафтогазом" и АГУ
Согласно меморандуму, который подписал "Нафтогаз" и АГУ, НАК должен обеспечить цену газа в:
- 7,4 гривны за кубометр для нужд населения,
- 13,7 гривны – для бюджетных учреждений.
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Также в меморандуме предусмотрена рассрочка платежа на 45 дней для расчетов за газ для населения.
Заявление "Нафтогаза"
В "Нафтогазе" заявили, что для того, чтобы теплокоммунэнерго могли полностью рассчитаться за потребленный газ перед НАКом, местные власти должны выполнять свою сторону меморандума.
Речь идет об определении и предоставлении компенсации разницы в тарифах из местного бюджета для предприятий ТКЭ и приведении тарифов на тепло и горячую воду для бюджетных организаций в тариф 13,7 гривны за кубометр газа. А тарифы для коммерческих компаний сделать рыночными.
Ранее "Льготного" газа для отопительного сезона может не хватить, – Ассоциация городов
Что этому предшествовало
- Ассоциация городов Украины заявила, что "Нафтогаз" отказывается корректировать объем поставок газа по льготной цене для теплоснабжения и призвала правительство вмешаться в ситуацию.
- В заявлении отмечается, что якобы НАК "Нефтегаз" самостоятельно определил объемы поставок "льготного" природного газа. Однако в Ассоциации считают, что в отдельные периоды прохождения отопительного сезона таких объемов может оказаться недостаточно.