Меморандум между "Нафтогазом" и АГУ

Согласно меморандуму, который подписал "Нафтогаз" и АГУ, НАК должен обеспечить цену газа в:

7,4 гривны за кубометр для нужд населения,

13,7 гривны – для бюджетных учреждений.

Стоит ознакомится Тарифы на газ в декабре 2021 года: какая цена у разных поставщиков

Также в меморандуме предусмотрена рассрочка платежа на 45 дней для расчетов за газ для населения.

Заявление "Нафтогаза"

В "Нафтогазе" заявили, что для того, чтобы теплокоммунэнерго могли полностью рассчитаться за потребленный газ перед НАКом, местные власти должны выполнять свою сторону меморандума.

Речь идет об определении и предоставлении компенсации разницы в тарифах из местного бюджета для предприятий ТКЭ и приведении тарифов на тепло и горячую воду для бюджетных организаций в тариф 13,7 гривны за кубометр газа. А тарифы для коммерческих компаний сделать рыночными.

Обратите внимание! В НАК отметили, что объемы газа, которые "Нафтогаз" направляет ТКЭ и газопоставщикам по цене 7,4 гривны за кубометр газа для покрытия потребностей населения, соответствуют объемам собственной добычи газа компанией.

Ранее "Льготного" газа для отопительного сезона может не хватить, – Ассоциация городов

Что этому предшествовало