Для поддержания давления в системе ГТС придется нарастить количество агрегатов. Последствия для украинской газотранспортной системы от соглашения между Венгрией и Россией прокомментировал директор "Нафтогаза" по интегрированным коммуникациям Максим Белявский.

Обратите внимание Для нас российский газ – Вариант №1, – Сийярто в ПАСЕ объяснил скандальный контракт с Кремлем

Затраты природного газа, по оценке Белявского, вырастут примерно на 50 миллионов кубических метров каждый год: "очень легко рассчитать, сколько это будет в денежном эквиваленте определяться".

"Уменьшение объемов товаро-транспортной работы за счет перераспределения тех самых 4,5 миллиарда кубических метров по другому маршруту поставок приведет к тому, что нам придется поддерживать нужное давление в системе, а для этого придется увеличить количество агрегатов, которые будут работать в газотранспортной системе Украины", – отметил он.

Блокирование "энергетической оккупации" России

В вопросе стратегии противодействия соответствующим последствиям представитель "Нафтогаза" указал на завершение интеграции газотранспортной системы Украины в единую модель газоснабжения Европы.

Это планируется сделать путем переноса точек приема-передачи природного газа на восточную границу. И здесь, собственно, сразу есть несколько производных, как экономических, так и политических,

– сказал Белявский.

Он разъяснил, что политические производные – это, в частности, еще один шаг на пути к реинтеграции временно оккупированных регионов восточной части Украины. Также говорится о блокировании развития газового хаба на юге России.

Читайте также Венгрия подыгрывает Кремлю: соглашение с "Газпромом" может завести отношения с Украиной в тупик

Директор "Нафтогаза" из интегрированных коммуникаций ожидает, что это позволит блокировать "энергетическую оккупацию" Россией Черноморского региона, а с экономической стороны – увеличить объемы товаро-транспортной работы благодаря открытию доступа для газа из Центральной и Восточной Азии.

Для обычного потребителя это будет означать обоснованное формирование цены на газ, то есть украинского индекса газа, который может быть значительно меньше, чем сейчас в Европе, предположил представитель "Нафтогаза".

Соглашение Венгрии и России: коротко