В "Нафтогазе" объяснили, почему в Украине не выросла цена на газ
Источник:24 канал
Местные власти не будут повышать тарифы на отопление. Для соответствующего результата Украина использовала так называемую предварительную политику.
Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" на 24 канале с Екатериной Соляр рассказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. По ее мнению, газовых кризисов в течение зимы 2021 – 2022 года лет не будет.
Обратите внимание Тарифы повышать не будут: правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины подписали меморандум
Украина использовала предварительную политику закачки газа
"Математика следующая – Украина закачивала в подземные газохранилища газ весну и все лето. Сейчас у нас есть примерно 19 миллиардов кубометров газа, которые нам дают уверенность прожить эту зиму", – сказала Светлана Залищук.
Она пояснила, что соответствующая ситуация с тарифами стала возможной благодаря предусмотрительности. Есть 19 миллиардов кубометров газа, которые закачали – это даже на 2 миллиарда больше показателя, который правительство поставило для "Нафтогаза" чтобы безопасно пройти зиму.
Именно эта предварительная политика закачки газа к росту соответствующих цен дает возможность продавать газ населению по соответствующим ценам,
– сказала советник главы "Нафтогаза".
Тарифы не будут повышать: коротко
- Договоренности о неповышении тарифов на горячую воду и отопление достигли Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины.
- Соответствующий документ называется Меморандумом о взаимопонимании и регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды. В его основе – договоренность с местными властями.
- В документе также зафиксирована договоренность о том, что поставки газа будут "бесперебойными".