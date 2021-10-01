В "Нафтогазе" объяснили, почему в Украине не выросла цена на газ

Местные власти не будут повышать тарифы на отопление. Для соответствующего результата Украина использовала так называемую предварительную политику.

Об этом в авторской программе "Перекрестный допрос" на 24 канале с Екатериной Соляр рассказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. По ее мнению, газовых кризисов в течение зимы 2021 – 2022 года лет не будет.

Обратите внимание Тарифы повышать не будут: правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины подписали меморандум

Украина использовала предварительную политику закачки газа

"Математика следующая – Украина закачивала в подземные газохранилища газ весну и все лето. Сейчас у нас есть примерно 19 миллиардов кубометров газа, которые нам дают уверенность прожить эту зиму", – сказала Светлана Залищук.

Она пояснила, что соответствующая ситуация с тарифами стала возможной благодаря предусмотрительности. Есть 19 миллиардов кубометров газа, которые закачали – это даже на 2 миллиарда больше показателя, который правительство поставило для "Нафтогаза" чтобы безопасно пройти зиму.

Именно эта предварительная политика закачки газа к росту соответствующих цен дает возможность продавать газ населению по соответствующим ценам,

– сказала советник главы "Нафтогаза".

Тарифы не будут повышать: коротко

Договоренности о неповышении тарифов на горячую воду и отопление достигли Кабмин, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины.

Соответствующий документ называется Меморандумом о взаимопонимании и регулирует проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепла и горячей воды. В его основе – договоренность с местными властями.

В документе также зафиксирована договоренность о том, что поставки газа будут "бесперебойными".