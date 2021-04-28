"Нафтогаз Украины" еще не решил, будет ли летом покупать природный газ по импорту, чтобы закачивать его в подземные хранилища страны. Дело в том, что пока объемы газа в этих хранилищах – значительны.

Объемы газа частных иностранных компаний в украинских подземках составляют 5 миллиардов кубических метров. Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Кроме того, там сохраняют газ отечественные компании.

Кстати В "Нафтогазе" пожаловались на миллиардные убытки в 2020 году

Что говорит Коболев

По словам Коболева, если эти компании остаются в подземке, то функцию наполнения ПХГ и сохранение давления в газотранспортной системе для зимы будет выполнять рынок. Поэтому нужно обращаться к акционеру и говорить, кто будет осуществлять функцию.

Теоретически это функция нового оператора ГТС балансировать рынок природного газа... Насколько подземки в этой ситуации станет финансово нашим или их обязательством, это и определит, будем ли мы покупать газ или не будем,

– заявил Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что если группа выйдет на рынок для закупки газа, то не будет заранее объявлять о сроках и объемах. Все для того, чтобы не поднимался ажиотаж и цены.

Какой был импорт газа в 2020 году

"Нафтогаз" в 2020 году импортировал всего 0,57 миллиарда кубометров газа, а в 2019 году – 6,79 миллиарда.

В 2021 году Украина имеет значительные запасы газа в хранилищах, поэтому почти не осуществляет импорт. Например, в первом квартале он составил всего 0,5 миллиарда кубометров.