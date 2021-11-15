"Нафтогаз" все же будет участвовать в сертификации "Северного потока-2"

Компания "Нафтогаз" будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2". Такое решение 15 ноября принял немецкий регулятор BNetzA.

Компания предоставит свою позицию уже в ближайшее время. Об этом в сети сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

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"Нафтогаз" будет участвовать в сертификации российского газопровода

Компания "Нафтогаз" будет участвовать в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2",

– написал Витренко.

Он уточнил, что соответствующее решение 15 ноября принял немецкий регулятор BNetzA. Украинская сторона готова предоставить аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому и международному энергетическому законодательству.

Витренко также обратил внимание, что доминирующее положение "Газпрома" при запуске "Северного потока-2" вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других стран. Регулятор должен учесть это влияние.

, именно BNetzA будет принимать окончательное решение относительно того, введут ли в эксплуатацию "Северный поток-2" и при каких условиях.

Витренко об участии "Нафтогаза" в сертификации "Северного потока-2": видео

Сертификация оператора "Северного потока-2": что известно