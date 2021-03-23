В НАК "Нафтогаз" завершили разработку годового тарифа на газ, который определяет единую цену в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.

В компании отметили, что преимущества годового тарифа и его гибкость потребители "Нафтогаза" уже оценили.

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"Нафтогаз" возвращает годовой тариф

Пришло время масштабировать этот опыт на всю страну. Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф "годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора,

– отметил Андрей Коболев.

По словам председателя правления компании, сейчас завершают работу над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая 2021 года.

Кроме того, "Нафтогаз" готов предоставить возможность покупать газ по годовому тарифу поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

Это означает, что компания снова вводит годовой тариф.

К слову, годовой тариф, который будут внедрять для защиты потребителей, будет предоставляться по умолчанию всеми газоснабжающими компаниями, как это предусмотрено проектом решения НКРЕКП. В то же время каждый потребитель сможет менять годовой тарифный план в течение года на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа.

Что предусматривает годовой тариф