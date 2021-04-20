В начале апреля 2021 года совместная компания-оператор НАК "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation (Petrosannan Company) выполнила работы по гидроразрыву пластов на пилотных скважинах на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет. Благодаря чему добыча нефти увеличилась более чем на 20%, или 600 баррелей в сутки.

Прибыль "Нафтогаза"

Департамент интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что при условии сохранения достигнутых объемов добычи и текущих цен на нефть, группа "Нафтогаз" таким образом получит дополнительный доход от 400 тысяч долларов в месяц. Сейчас текущая цена за один баррель нефти составляет 60 долларов.

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Только начало нынешней кампании по интенсификации скважин позволил нам увеличить объем добычи нефти на 20%,

– сказал Сергей Перелома.

Первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома отметил и то, что компания планирует в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, проведение гидроразрывов пластов, на других участках, которые эксплуатирует Группа "Нафтогаз" в Арабской Республике Египет.

Справка: Группа Нафтогаз реализует проект по разведке и добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта.