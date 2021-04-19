"Нафтогаз" хочет взыскать с украинского правительства 4,491 миллиарда гривен в свою пользу. Соответствующий иск уже подали в суд.

Говорится о взыскании "в счет возмещения причиненного вреда". Кроме Кабмина, ответчиком указана Государственная казначейская служба.

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Материалы хозяйственного дела рассматривал судья Селивон. Заседание назначено на 5 мая. Оно начнется в 15:00 в помещении Хозяйственного суда города Киева.

Что было раньше

В октябре 2018 года "Нафтогаз" уже подавал иск против правительства Украины. Тогда там требовали возмещения убытков в размере 6,6 миллиарда гривен.

В иске говорилось об отказе Кабмина создать механизм источников финансирования и назначения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа

В апреле 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал "Нафтогазу" в удовлетворении этого иска. Поэтому никаких убытков не возмещали.