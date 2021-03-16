НАК "Нафтогаз" и израильская Naphtha Israel Petroleum подписали меморандум о взаимопонимании. Он касается потенциальной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря.

Стороны договорились, что будут изучать возможности для сотрудничества как по работам на шельфе Черного моря, так и в других проектах по разведке и добыче углеводородов в Украине.

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Что о сотрудничестве говорят в "Нафтогазе"

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера, Naphtha является управляющей компанией и владельцем паевого инвестиционного фонда Isramco Negev 2, LP. Эта компания занимается разработкой месторождения Tamar мощностью 13 триллиона кубических футов вместе с Chevron и Delek Drilling.

"Соответственно, она имеет подтвержденный опыт работы с необходимыми глубоководными технологиями и деловые отношения с ведущими операторами по разработке морских залежей", – подчеркнул Ватерландер.

Планы израильской Naphtha

В то же время гендиректор Naphtha Israel Petroleum Corp Эран Ленднер отметил, что, "к сожалению, украинская часть Черного моря остается недостаточно исследованной".

Поэтому компания приветствует решение правительства передать "Нафтогазу" права на исследование этого участка, а также считает, что группа готова к этой задаче.

Ленднер также отметил, что рассматривает украинский рынок природного газа как потенциально привлекательный в долгосрочной перспективе и стратегически правильный проект для инвестиций.

Справка. В ноябре 2020 года правительство внесло изменения в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без конкурса на 30 лет.