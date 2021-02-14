Является ли "Нафтогаз" прибыльной компанией: что говорит Витренко
Компания "Нафтогаз" является убыточной и почти не зарабатывает. Ведь газ предприятие закупило во время, когда он был дорогим.
Источник:"Радио Свобода"
Витренко уточнил, что закупка происходила летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, поэтому на нем компания "ничего особо не заработала".
Читайте также Почему невозможно продавать газ для населения по себестоимости: объяснение Витренко
Получает ли компания прибыли
Он зарабатывает на газе собственной добычи, себестоимость которого примерно до 3 гривен, он потом продает его дороже, а эту прибыль потом направляет в бюджет,
– отметил Витренко.
По его словам, за 9 месяцев 2020 года компания показала огромный убыток. Исполняющий обязанности министра энергетики добавил, что такой ситуация была бы и по итогам 2019 года. Но результат был иным благодаря судебному спору с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
"Если кто-то думает, что он прибыльный, как говорят, что благодаря повышению тарифов он стал прибыльным, то нет", – подытожил Витренко.
Он подчеркнул, что "Нафтогаз" и дальше убыточен.
Поделиться новостью