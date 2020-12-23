В декабре выросла оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии. Последним Нафтогаз поставляет газ в рамках особых обязательств (ПСО).

Стоимость газа в целом выросла на 873,28 гривны за 1 тысячу кубических метров. Это, если учитывать налог на добавленную стоимость. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Нафтогаза. Обратите внимание Украина готова прокачать больше российского газа, чем предусматривает контракт, – Оператор ГТС Как изменились цены на газ в декабре Цена на природный газ без учета НДС и транспортировки составит 6 103,10 гривны за 1 тысячу кубических метров. Это на 13,5% выше, чем в ноябре (5 375,37 гривны). Цена с НДС составит 7 323,72 гривны за тысячу кубических метров. В ноябре было 6 450,44 за 1 тысячу кубических метров. Средняя цена на газ по ПСО в 2020 году составила 3813,1 гривны за 1 тысячу кубических метров. Это на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.