Украинская компания "Нафтогаз" увеличила цену на газ для производителей тепла в январе 2021 года. Разница в цене составила более 20% по сравнению с декабрем 2020 года.

Согласно сообщению "Нафтогаза", в январе 2021 года цена выросла до 7,3 гривны за кубометр. Это на 20,1% больше, чем в декабре 2020 года.

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Как менялись цены на газ в декабре

Цена на природный газ без учета НДС и транспортировки в декабре составила 6,1 гривны за кубометр.

составила 6,1 гривны за кубометр. В то же время в ноябре стоимость природного газа была на 13,5% ниже и составляла – 5,3 гривны за кубометр.

стоимость природного газа была на 13,5% ниже и составляла – 5,3 гривны за кубометр. В октябре же один кубометр газа стоит 5,37 гривны за кубометр без учета НДС и расходов на транспортировку.

Заметим, что 9 феврале Кабмин подписал меморандум с регулятором и мэрами городов, который предусматривает предоставление тепловикам отсрочки до 30 сентября 2021 года платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

Что еще предусматривает документ

до конца отопительного сезона украинцы будут бесперебойно получать отопление по неизменной стоимости;

по неизменной стоимости; теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев;

гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев; финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут перекладывать на органы местного самоуправления.

Обратите внимание! Ранее Владимир Зеленский заверил, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине не вырастут. Президент отметил невозможность устанавливать цену на газ большую, чем 6,99 гривны за кубометр.