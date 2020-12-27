"Нафтогаз" поднял цену газа для населения за январь
Цена газа для бытовых потребителей в январе вырастет на 14%. Правда, в "Нафтогазе" уверяют, что стоимость голубого топлива в Украине традиционно остаётся одной из самых низких на рынке.
Какой будет цена газа в январе
По тарифу "Месячный" цена газа для населения составит 7,22 гривны за кубический метр. Но это без стоимости распределения (доставки). Соответствующая информация появилась на сайте "Нафтогаза".
Кстати "Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепла
Заметим, что в декабре бытовые потребители за газ платят 6,33 гривны за кубический метр. То есть, цена газа выросла на 0,89 копеек или на 14%.
В "Нафтогазе" такие изменения объясняют прежде всего "сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо". В то же время в компании подчеркивают, что говорится о цене только для их клиентов.
"Нафтогаз", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков. Такую цену компания может себе позволить благодаря умеренной наценке на голубое топливо, долгосрочному контракту на оптовую закупку газа, а также оптимизации операционных расходов,
– убеждают в компании.
Поделиться новостью