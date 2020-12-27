Цена газа для бытовых потребителей в январе вырастет на 14%. Правда, в "Нафтогазе" уверяют, что стоимость голубого топлива в Украине традиционно остаётся одной из самых низких на рынке.

Какой будет цена газа в январе

По тарифу "Месячный" цена газа для населения составит 7,22 гривны за кубический метр. Но это без стоимости распределения (доставки). Соответствующая информация появилась на сайте "Нафтогаза" .

Кстати "Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепла

Заметим, что в декабре бытовые потребители за газ платят 6,33 гривны за кубический метр . То есть, цена газа выросла на 0,89 копеек или на 14%.

В "Нафтогазе" такие изменения объясняют прежде всего "сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо" . В то же время в компании подчеркивают, что говорится о цене только для их клиентов.