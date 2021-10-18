"Нафтогаз" подался на участие в сертификации "Северного потока-2"

Компания "Нафтогаз" подала заявку на участие в сертификации оператора "Северный поток-2". Там хотят доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.

О заявке Украины относительно участия в сертификации трубопровода на брифинге 18 октября сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Заявка "Нафтогаза" на участие в сертификации "Северного потока-2"

"Нафтогаз" как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей,

– отметил Витренко.

Он подчеркнул, что основная позиция Украины заключается в том, что российский газопровод не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству.

По словам Витренко, "Нафтогаз" является активным участником рынка газа Европы, поэтому заинтересован, чтобы этот рынок был конкурентным. А сертификация "Северного потока-2" нанесет ущерб конкуренции на немецком рынке, а также на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии.

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