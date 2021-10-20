"Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа до 24 миллиардов кубометров в год, – Витренко
Источник:24 канал
Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз" в течение следующих 10 лет планирует увеличить добычу природного газа в 1,8 раза. За это время компания будет пытаться привлекать международные инвестиции для развития украинской газодобычи.
"Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа примерно с 13 миллиардов кубометров до 24 миллиардов кубометров. Об этом Витренко заявил во время Украинского газового инвестиционного конгресса в Киеве.
Заметьте Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, – Витренко
По словам главы "Нафтогаза", производство газа целесообразно развивать как на суше, так и на шельфе.
Речь идет о себестоимости его добычи до 160 долларов за тысячу кубометров. В то же время у НАК есть проекты дешевле этой себестоимости.
Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль,
– подчеркнул Витренко.
В Украине не будет госрегулирования цен на газ
- По словам Витренко, зимой 2020 – 2021 года в Украине впервые за времена независимости не будет действовать государственное регулирование цен на газ.
- Глава "Нафтогаза" подчеркнул: "я могу сказать, что Украина хорошо справляется".
- Витренко напомнил, что несколько лет назад в стране запустился свободный рынок цен на газ для промышленности. Кроме того, в 2020 году заработал рынок газа для населения.