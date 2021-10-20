"Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа примерно с 13 миллиардов кубометров до 24 миллиардов кубометров. Об этом Витренко заявил во время Украинского газового инвестиционного конгресса в Киеве.

Заметьте Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, – Витренко

По словам главы "Нафтогаза", производство газа целесообразно развивать как на суше, так и на шельфе.

Речь идет о себестоимости его добычи до 160 долларов за тысячу кубометров. В то же время у НАК есть проекты дешевле этой себестоимости.

Наша задача состоит не в том, чтобы конкурировать с другими компаниями, а в том, чтобы стать платформой для привлечения инвестиций в газовую отрасль,

– подчеркнул Витренко.

В Украине не будет госрегулирования цен на газ