"Нафтогаз" отсрочил введение киловатт-часов в платежках

"Нафтогаз" откладывает переход на европейскую систему учета газа. Украинцы продолжат получать платежки старого образца.

Соответствующее решение компания "Нафтогаз" приняла из-за военного положения в Украине.

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Зачем Украине переход

Сейчас украинцы платят за объем полученного газа. Эта система несовершенна, поскольку качество газа может быть разным. Целесообразнее измерять энергию, которую потребители получают от газа. И это способна делать новая система учета с киловатт-часами, которую уже длительное время применяет Европа.

Переход к учету потребленной при сжигании газа энергии позволит потребителям более справедливо платить за голубое топливо,

– говорится в сообщении "Нафтогаза".

Как должен был состояться переход

Верховная Рада приняла переход на европейскую систему учета потребления газа еще 2 ноября прошлого года.

Отопительный сезон 2021 – 2022 годов должен был быть последним, когда украинцы платят за газ по метрическим показателям, то есть, когда объемы газа измеряют в кубометрах.

После этого должен был состояться переход на киловатт-часы. Но этого не произойдет, пока идет военное положение.

Напомним, что Кабмин зафиксировал тарифы на электроэнергию для населения до ноября. Они будут на уровне 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт-час и 1,68 гривны за киловатт-час при большем потреблении.

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