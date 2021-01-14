В "Нафтогазе" отреагировали на решение Кабинета Министров о снижении тарифов на газ. Компания готова обеспечить бытовых потребителей газом по регулируемой цене 6,99 гривны за кубометр.

Как на регулирование цен на газ отреагировали в "Нафтогазе"

Компания согласилась продавать украинцам газ по регулируемой цене вплоть до завершения карантина или отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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Мы готовы в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 гривны за метр кубический,

– говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" также добавили, что для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубометр, в соответствии с условиями договоров.

Что еще предлагают в компании

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев также отметил, что компания готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене.

Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантинных ограничений,

– отметил Коболев.

По его словам, в компании понимают, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и переходом потребителей к новым поставщикам газа.

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Что известно о решении правительства относительно газа

Накануне на совещании, которое собрал глава парламента Дмитрий Разумков, премьер-министр рассказал о желании осуществить государственное регулирование на период карантина в виде ограничения максимальной цены – 6,99 гривны за кубический метр.

Шмыгаль отметил, что решение о внедрении государственной регулируемой цены является временным и не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

Обратите внимание! В Украине 1 января 2021 года выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор. Из-за этого во многих городах Украины вспыхнули протесты.