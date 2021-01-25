Компания "Нафтогаз" пока не будет публиковать цены на газ для производителей тепловой энергии. Ее обнародуют после завершения переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла.

Источник: "Нафтогаз"

На время переговоров "Нафтогаз" откладывает публикацию цены газа для производителей тепла.

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Обнародуют январскую цену на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей после завершения переговоров.

"Нафтогаз" ведет переговоры с

государственными органами;

Ассоциацией городов Украины;

представителями производителей тепла.

О восстановлении публикации и обнародовании цены газа на январь 2021 года мы сообщим, как только переговоры будут завершены,

– говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением правительства.

Обратите внимание! По словам Дениса Шмыгаля, весной или летом 2021 года газоснабжающие компании Украины смогут представить годовые тарифы на газ. Цена будет фиксированной.