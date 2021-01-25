"Нафтогаз" отложил публикацию цены на газ для производителей тепла: с чем это связано
Компания "Нафтогаз" пока не будет публиковать цены на газ для производителей тепловой энергии. Ее обнародуют после завершения переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла.
Источник: "Нафтогаз"
На время переговоров "Нафтогаз" откладывает публикацию цены газа для производителей тепла.
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Обнародуют январскую цену на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей после завершения переговоров.
"Нафтогаз" ведет переговоры с
- государственными органами;
- Ассоциацией городов Украины;
- представителями производителей тепла.
О восстановлении публикации и обнародовании цены газа на январь 2021 года мы сообщим, как только переговоры будут завершены,
– говорится в сообщении.
В компании также напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением правительства.
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