Никаких объемов газа "Нафтогаз" Коломойскому не отдавал. Таким образом в компании отреагировали на слухи о договоренностях с "Укрнафтой".

Кстати Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому из-за коррупции, – Рябошапка

Информация о том, что "Нафтогаз" договорился с бизнесменом Игорем Коломойским, или подписал с "Укрнафтой" соответствующее мировое соглашение, или согласился отдать 3,5 миллиарда кубометров газа или другой объем газа, денежные средства и тому подобное, не соответствует действительности,

– подчеркнули в "Нафтогазе".

В компании отметили, что сейчас идет судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу.

Что известно о споре

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов имели 40,1% акций "Укрнафты". "Нафтогазу" принадлежало 50%. Олигархи предъявили обвинения, якобы Украина отобрала газ, добытый "Укрнафтой".

Споры в украинских судах рассматривали в течение 2006 – 2013 годов. В феврале 2015 года дело пошло в Стокгольмский арбитраж.

Акционеры "Укрнафты" Коломойский и Боголюбов хотели взыскать с Украины около 6 миллиардов, а также начисленные проценты.

Стокгольмский арбитраж отказался рассматривать по существу вопрос о спорных объемах газа.

После этого "Укрнафта" возобновила процесс в украинских судах, в котором требует рассмотреть этот вопрос по сути дела. Компания сделала обращение 19 апреля 2021 года.

Позиция "Нафтогаза"

Отметили, что компания не соглашается с требованиями "Укрнафты" о передаче ей спорных объемов газа и компенсации стоимости спорных объемов газа по текущей рыночной цене.

"Нафтогаз" не отрицает, что газ, добытый "Укрнафтой", попадал в единую газотранспортную систему, оператором которой был АО "Укртрансгаз". Основные объемы потребило население. Зато "Укрнафта" сначала доказывала, что это не ее газ шел на нужды населения, но потом позицию сменили.