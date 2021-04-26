"Нафтогаз" назвал годовой тариф на газ
"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для бытовых пользователей. Клиенты компании в течение года будут платить за газ цену в 7,96 гривны за кубометр.
Источник:"Нафтогаз"
Всех клиентов автоматически переведут на новый тариф. Он будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.
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Также следует отметить, что цена 7,96 гривны не учитывает стоимости распределения газа – доставки.
На новый тарифный план "Фиксированный" пользователей автоматически переведут с 1 мая. Он доступен для получателей льгот и субсидий.
"Нафтогаз" также напомнил, что он как государственная компания является "поставщиком последней надежды". То есть обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика.
Для таких пользователей стоимость газа в мае составит 9,57 гривны без учета доставки. По состоянию на сейчас "Нафтогаз" обслуживает 650 тысяч домохозяйств.
В дальнейшем такие клиенты должны избрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.
Что такое годовой тариф на газ?
Годовой тариф – это определение единой цены на газ в течение всего года. Ранее вместо были постоянные колебания цен в зависимости от сезона.
В течение действия этого предложения поставщик не имеет права повышать тариф. Ожидается, что такой механизм убережет пользователей от корректировки тарифа.
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