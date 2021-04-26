"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для бытовых пользователей. Клиенты компании в течение года будут платить за газ цену в 7,96 гривны за кубометр.

Всех клиентов автоматически переведут на новый тариф. Он будет действовать с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Интересно Стоимость газа летом возрастет вдвое: что будет с другими тарифами – прогноз НБУ

Также следует отметить, что цена 7,96 гривны не учитывает стоимости распределения газа – доставки.

На новый тарифный план "Фиксированный" пользователей автоматически переведут с 1 мая. Он доступен для получателей льгот и субсидий.

"Нафтогаз" также напомнил, что он как государственная компания является "поставщиком последней надежды". То есть обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика.

Для таких пользователей стоимость газа в мае составит 9,57 гривны без учета доставки. По состоянию на сейчас "Нафтогаз" обслуживает 650 тысяч домохозяйств.

В дальнейшем такие клиенты должны избрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.