Наращивание нефтедобычи Витренко рассказал, что сейчас идет трансформация Укрнафты. Также он добавил, что компания хочет значительно увеличить нефтедобычу. Напомним, что контрольный пакет акций компании принадлежит НАК "Нафтогаз". Обратите внимание Путин уменьшает объемы прокачки газа через Украину, чтобы шантажировать Европу, – Витренко

Мы хотим использовать возможности национальной компании для того, чтобы тот нефтяной потенциал или потенциал по нефтедобыче, который есть в Украине, использовать более эффективно,

– рассказал Витренко.

Активы компании "Укрнафта"

Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев выступал за разделение активов компании "Укрнафта" за бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

Нафтогазу принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами Приватбанка – около 42% акций.