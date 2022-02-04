"Нафтогаз" начал импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши
Источник:Укринформ
Герман Галущенко заявил, что "Нафтогаз Украины" начал импортировать голубое топливо из Венгрии, Словакии и Польши. Речь идет об около 300 миллионов кубометров.
Министр экономики отметил, что импортом голубого топлива занимаются также частные компании. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в пятницу, 4 февраля.
Читайте также Польша и Украина построят совместный газопровод
"Нафтогаз" начал. Речь идет об около 300 миллионах кубометров в февраль. Цена сейчас составляет от 900-1000 долларов за тысячу кубометров,
– сказал Герман Галущенко.
Он указал, что в феврале планируется импортировать из Венгрии около 130 миллионов кубометров газа.
Что известно о транспорте газа из Венгрии
Директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассказал, что благодаря проведенным техническим мероприятиям система ГТС смогла транспортировать газ в обоих направлениях.
Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита,
– поделился он.
К теме Венгрия предложила Украине мощности для импорта газа
Соглашение между ОГТСУ и FGSZ: кратко
Договоренности позволяют физически транспортировать до 8 миллионов кубометров природного газа ежесуточно (2,9 миллиарда кубометров в год) из Венгрии в Украину.
Вместе с имеющимися 27 миллионами кубометров суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем для импорта газа в Украину до 35 миллионов кубометров в сутки.