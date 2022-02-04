Министр экономики отметил, что импортом голубого топлива занимаются также частные компании. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся в пятницу, 4 февраля.

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"Нафтогаз" начал. Речь идет об около 300 миллионах кубометров в февраль. Цена сейчас составляет от 900-1000 долларов за тысячу кубометров,

– сказал Герман Галущенко.

Он указал, что в феврале планируется импортировать из Венгрии около 130 миллионов кубометров газа.

Что известно о транспорте газа из Венгрии

Директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассказал, что благодаря проведенным техническим мероприятиям система ГТС смогла транспортировать газ в обоих направлениях.

Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита,

– поделился он.

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Договоренности позволяют физически транспортировать до 8 миллионов кубометров природного газа ежесуточно (2,9 миллиарда кубометров в год) из Венгрии в Украину.

Вместе с имеющимися 27 миллионами кубометров суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем для импорта газа в Украину до 35 миллионов кубометров в сутки.

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