"Нафтогаз" мог купить больше газа до рекордных цен на газ: Витренко назвал "виновного"

"Нафтогаз" мог бы закупить больше газа перед тем, как цены на него достигли рекордных отметок. Такое заявление сделал глава правления компании Юрий Витренко.

По словам чиновника, финансовый план на 2021 год совсем не предусматривал импорт газа. Документ разработало предыдущее руководство компании, соответственно утверждали его предыдущее правление и наблюдательный совет.

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Витренко вспомнил Ваттерландера

Витренко объяснил, что газ собственной добычи "Нафтогаз" продавал на бирже, то есть эти объемы шли на промышленность. Зато импорт газа стартовал только летом. Его покупали по ценам, которые намного меньше, чем текущие цены на рынке.

Глава правления "Нафтогаза" уточнил, что за выполнение решений относительно импорта газа отвечал Отто Ватерландер. Витренко утверждает, что он единолично изменил утвержденный правлением план в сторону уменьшения импорта.

Кто такой Отто Ватерландер: основное

Как рассказал ранее Витренко, чтобы покрыть потребности населения, в Украине не хватает примерно полмиллиарда – миллиард кубов газа собственной добычи.

Источник: "Нафтогаз"