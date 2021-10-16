По словам чиновника, финансовый план на 2021 год совсем не предусматривал импорт газа. Документ разработало предыдущее руководство компании, соответственно утверждали его предыдущее правление и наблюдательный совет.
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Витренко вспомнил Ваттерландера
Витренко объяснил, что газ собственной добычи "Нафтогаз" продавал на бирже, то есть эти объемы шли на промышленность. Зато импорт газа стартовал только летом. Его покупали по ценам, которые намного меньше, чем текущие цены на рынке.
Глава правления "Нафтогаза" уточнил, что за выполнение решений относительно импорта газа отвечал Отто Ватерландер. Витренко утверждает, что он единолично изменил утвержденный правлением план в сторону уменьшения импорта.
Кто такой Отто Ватерландер: основное
Источник: "Нафтогаз"
- С января 2020 года – исполнительный директор по трансформации "Нафтогаза". В компании он отвечает, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления.
- Получил степень магистра экономики предприятия в Университете имени Эразма Роттердамского в Нидерландах. Владеет голландским, английским, немецким и испанским языками.
- Специализируется на "помощи высшему руководству во время трансформационных изменений на глобальном энергетическом рынке". Имеет 30 лет опыта работы в нефтегазовой отрасли.
- Перед "Нафтогазом" работал в проектах "Нефть и газ" международной консалтинговой компании McKinsey. Перед этим был партнером по энергетическому направлению в Booz & Company.