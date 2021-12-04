"Нафтогаз" хочет изменить тариф поставщика "последней надежды"

"Нафтогаз" хочет как можно скорее изменить механизм ценообразования на газ, отпускаемый поставщиком "последней надежды". С такой просьбой компания уже обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующее заявление появилось на сайте государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.

Важно Путин использует газ как геополитическое оружие против Украины, – Витренко

Также "Нафтогаз" предложил НКРЕКУ автоматически подключить бытовых потребителей поставщика "последней надежды" к базовому годовому предложению компании, в условиях которой они смогут получать газ по цене 7,96 гривны за кубометр газа. Эта сумма указана без стоимости транспортировки.

Компания в очередной раз просит потребителей ПОН не медлить и заключать долговременные соглашения с ГПК "Нафтогаз Украины", "Нафтогаз Трейдинг" или другими поставщиками,

– говорится в заявлении.

В "Нафтогазе" отметили, что услугами ПОН по состоянию на 3 декабря пользуется 453,5 тысячи потребителей.

Что такое поставщик "последней надежды" Это страховка от внезапной потери текущего поставщика. ПОН поддержит бесперебойное газоснабжение для того, чтобы бизнес мог продолжить стабильную работу.

Как перестать быть клиентом ПОН

Для этого нужно подать заявку на присоединение к новому поставщику, предоставить ему необходимый пакет документов и дождаться уведомления о присоединении к выбранному поставщику. Отключение от ПОН произойдет автоматически после подключения абонента к новому поставщику.

Львовская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа: смотрите видео