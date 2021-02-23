Цена вопроса – 200 миллионов гривен: "Нафтогаз" готов взять на хранение "трубу Медведчука"
НАК "Нафтогаз Украины" заявил о готовности принять на временное хранение часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Расходы на содержание имущества в компании оценили в 200 миллионов гривен.
Источник:"Укрнафта"
"Нафтогаз" как единственный акционер "Укртранснафты" принял решение о возможности взятия на хранение нефтепродуктопровода.
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Что предлагает "Нафтогаз"
Компания предоставляет "Укртранснафте" согласие на принятие на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества аффилированной с Виктором Медведчуком "ПрикарпатЗападтранс".
Однако "Нафтогаз" назвал условие – компенсация расходов "Укртранснафте" за государственный счет.
Расходы на содержание нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в компании оценили в 200 миллионов гривен. При внесении изменений в финплан общества эти расходы также будут учтены.
Что этому предшествовало
- 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
- Тогда же СНБО принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление".
- Правоохранители должны выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
- 20 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение о неотложных мерах по национализации части нефтепровода.
Что известно о "ПрикарпатЗападтранс"?Это – компания, которая является оператором трубопровода "Самара – Западное направление", который проходит по территории Житомирской, Ровненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской областей Украины и предназначен для транспортировки дизельного топлива производства российских НПЗ в направлении Венгрии.
В марте 2016 года акции компании купила швейцарская компания International Trading Partners AG. Ранее нефтепровод входил в состав компании "Транснефтепродукт" российской "Транснефти".
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