НАК "Нафтогаз Украины" заявил о готовности принять на временное хранение часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Расходы на содержание имущества в компании оценили в 200 миллионов гривен.

"Нафтогаз" как единственный акционер "Укртранснафты" принял решение о возможности взятия на хранение нефтепродуктопровода.

Читайте также Украина вернет "трубу" Медведчука в государственную собственность уже в скором времени, – Фонд госимущества

Что предлагает "Нафтогаз"

Компания предоставляет "Укртранснафте" согласие на принятие на временное ответственное хранение без права пользования арестованного имущества аффилированной с Виктором Медведчуком "ПрикарпатЗападтранс".

Однако "Нафтогаз" назвал условие – компенсация расходов "Укртранснафте" за государственный счет.

Расходы на содержание нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в компании оценили в 200 миллионов гривен. При внесении изменений в финплан общества эти расходы также будут учтены.

Что этому предшествовало

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны наложил санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Тогда же СНБО принял решение о неотложных мерах для возвращения государственного имущества, а именно части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление".

Правоохранители должны выяснить обстоятельства, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

20 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение о неотложных мерах по национализации части нефтепровода.