Из-за запрета на транзит газа из Средней Азии: "Нафтогаз" готов судиться с "Газпромом"

Юрий Витренко заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" готова подать судебный иск против "Газпрома". Это произойдет, если российский монополист не будет способствовать транзиту из Средней Азии через газотранспортную систему Украины.

Этот газ мог бы заполнить ГТС Украины. Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в интервью.

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Детали от Витренко

Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, существует огромный потенциал в основном для транспортировки газа из Центральной Азии через Украину в Европу,

– пояснил чиновнив.

Он добавил: "Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа".

По словам Витренко, "Нафтогаз" готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе "Газпрома" и на согласование могут уйти месяцы.

Если "Газпром" откажет, то следующим шагом будет жалоба в антимонопольные органы Евросоюза и подача иска в международный арбитраж. Политик отметил, что судебные разбирательства могут затянуться на годы.

"Газпром" уже 15 лет запрещает транзит по своей газотранспортной системе из Средней Азии в Украину.

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