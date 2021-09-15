Украинская сторона намерена договариваться только на таких условиях. Об этом сообщил председатель НАК Юрий Витренко во время брифинга 15 сентября.

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"Нафтогаз" готов продлить контракт с "Газпромом", но есть условия

"Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен", – сказал он.

Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с "Газпромом". Но само по себе это продолжение не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями,

– отметил Юрий Витренко.

Транзит газа через Украину

США и Германии 21 июля объявил о соглашении по газопроводу Северный поток-2.

Договоренности предусматривают пролонгацию договора между "Нафтогазом" и "Газпром" еще на 10 лет.

Действующее соглашение было подписано в декабря 2019 года и завершается в 2024 году.

Обратите внимание "Газпром" запустит "Северный поток-2" уже с 1 октября – Bloomberg