Стоимость газа от НАК "Нафтогаз Украины" уже вскоре снова будет формироваться на рыночных началах. Так, тарифы на газ изменятся с 1 апреля 2021 года.

Компании прогнозируют, что после перехода на рыночные цены, ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться от сегодняшних.

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Ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться. В декабре, например, ГК "Нафтогаз" предлагало своим клиентам до 40% более выгодные цены,

– подчеркнули в компании.

Там отметили, что на сегодня почти 300 тысяч субсидиантов сменили поставщика газа на "Нафтогаз". Предприятие призывает других украинцев, "которые хотят получать качественные услуги по выгодным ценам", не тянуть с оформлением документов.

Почему "Нафтогаз" переходит на рыночные тарифы

В январе Кабинет Министров ввел государственное регулирование цены на газ до конца марта. Так, правительство установило предельную цену для всех поставщиков – 6,99 гривны за кубометр.

Тогда "Нафтогаз" поставлял газ населению за 6,86 гривны за кубометр.

Министерство энергетики не планирует продлевать действие ограничения цен, поэтому уже с апреля цену на газ будет формировать рынок.

Обратите внимание! С 1 января в Украине резко выросли в целости на газ. Это вызвало волну протестов в разных городах, что и привело к установлению предельной стоимости газа.