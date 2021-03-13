"Нафтогаз" с апреля переходит на рыночные тарифы
Стоимость газа от НАК "Нафтогаз Украины" уже вскоре снова будет формироваться на рыночных началах. Так, тарифы на газ изменятся с 1 апреля 2021 года.
Источник:"Нафтогаз"
Компании прогнозируют, что после перехода на рыночные цены, ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться от сегодняшних.
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Ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться. В декабре, например, ГК "Нафтогаз" предлагало своим клиентам до 40% более выгодные цены,
– подчеркнули в компании.
Там отметили, что на сегодня почти 300 тысяч субсидиантов сменили поставщика газа на "Нафтогаз". Предприятие призывает других украинцев, "которые хотят получать качественные услуги по выгодным ценам", не тянуть с оформлением документов.
Почему "Нафтогаз" переходит на рыночные тарифы
В январе Кабинет Министров ввел государственное регулирование цены на газ до конца марта. Так, правительство установило предельную цену для всех поставщиков – 6,99 гривны за кубометр.
Тогда "Нафтогаз" поставлял газ населению за 6,86 гривны за кубометр.
Министерство энергетики не планирует продлевать действие ограничения цен, поэтому уже с апреля цену на газ будет формировать рынок.
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