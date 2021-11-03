Надо обеспечить равные правила игры, – Сенниченко об олигархах в приватизации

В недавно принятом законе о статусе олигархов прописано, что им будет запрещено участвовать в приватизации. В то же время у них есть интерес к этому процессу.

Надо для всех создать одинаковые правила игры. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

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По его словам, в законе о деолигархизации заложена невозможность участвовать в большой приватизации. Но уже правительство Украины принимает решение, что выставлять на приватизацию, а что – нет.

Надо обеспечить равные правила игры,

– отметил Сенниченко.

Он отметил, что многие политики считали, что этот шаг является символическим, соответствующий закон является базовым.

Далее, после этого закона, создадут определенный реестр. Думаю, что это в большой степени символизм. С другой стороны, Украине нужно быстрее двигаться к вопросу конкуренции. Дмитрий Сенниченко Глава Фонда государственного имущества

Полный выпуск интервью с Дмитрием Сенниченко: смотрите видео

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