Надо для всех создать одинаковые правила игры. Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.
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По его словам, в законе о деолигархизации заложена невозможность участвовать в большой приватизации. Но уже правительство Украины принимает решение, что выставлять на приватизацию, а что – нет.
Надо обеспечить равные правила игры,
– отметил Сенниченко.
Он отметил, что многие политики считали, что этот шаг является символическим, соответствующий закон является базовым.
Далее, после этого закона, создадут определенный реестр. Думаю, что это в большой степени символизм. С другой стороны, Украине нужно быстрее двигаться к вопросу конкуренции.
Полный выпуск интервью с Дмитрием Сенниченко: смотрите видео
Главное о законе относительно статуса олигархов
- Документ Верховная Рада одобрила 23 сентября.
- В то же время парламент принял 3 поправки – 396, 398, 406, которые касались того, кто должен вносить лиц в соответствующий реестр.
- В конце октября стало известно, что закон о статусе олигархов могут вынести на голосование снова.
- Уже 3 ноября Рада устранила противоречия в законе.