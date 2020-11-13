Пока нет причин, чтобы Нацбанк печатал деньги для финансирования дефицита бюджета. К тому же, это запрещено украинским законодательством.

В Украине запрещено компенсировать дефицит госбюджета эмиссией. Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью "Голосу Америки".

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Как отметил Шевченко, согласно закону "О национальном банке", в Украине запрещено не только финансировать дефицит бюджета, но и привлекать к этому любые государственные учреждения.

Справка. При предоставлении центральному банку полномочий по ручному управлению эмиссией в странах со слабыми институтами есть вероятность коррупционного распределения денег.

По словам главы НБУ, из-за этого пока нет оснований предполагать, что в Украине будут печатать деньги.

Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка,

– отметил Шевченко.

Обратите внимание! Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявлял о необходимости эмиссии денег для финансирования компаний на время карантина. По его мнению, это могло бы помочь улучшить ситуацию с распространением COVID-19. Подробнее об этом – читайте здесь.