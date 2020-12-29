Кредитор последней надежды, – Уманский ответил, надо ли брать деньги у МВФ
До назначения на должность министра финансов Украины Игорь Уманский выступал против того, чтобы брать деньги у Международного валютного фонда. После того, как он получил вакансию, начал одобрять сотрудничество с МВФ.
Цель любой программы МВФ – это выйти из программы МВФ. Такое мнение Уманский высказал в эксклюзивном интервью на 24 канале.
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Справиться без поддержки МВФ
По его словам, бывают исключительные ситуации, когда страна действительно может справиться без поддержки МВФ. В частности, когда накладываются определенные внутренние и внешние процессы.
Когда ты не можешь выйти на нормальный рынок и по нормальным ценам занимать, чтобы финансировать свой дефицит, ты обращаешься за помощью к кредитору последней надежды – МВФ. Я считаю, что с МВФ можно сотрудничать, но в исключительных случаях,
– отметил Уманский.
Исключительные случаи сотрудничества
Он отметил, что исключительные случаи, это, например:
- кризис в Украине;
- пандемия COVID-19;
- изменение экономических условий;
- изменение внешней экономической деятельности и, как следствие, рост определенных рынков партнеров.
Украина вернулась к исходным позициям
Эксминистр финансов отметил, что он достиг определенных договоренностей с МВФ после переговорного процесса. "Они выдохнули с облегчением, когда меня уволили. Затем откатились всеми переговорными позициями. У меня была договоренность, что объем программы должен быть минимум 10 миллиардов – он уменьшился в 2 раза. Что первый транш будет 3 миллиарда – уменьшился в 2 раза. Затем возникли какие-то маяки структурных реформ", – он добавил.
Ущерб для доверия МВФ
Украина, как сказал Уманский, давно потеряла доверие от Международного валютного фонда. Это произошло именно потому, что государство подписывает определенные обязательства, а потом не выполняет их.
Он отметил, что под меморандумом с МВФ стоит 4 подписи: президента Украины, премьер-министра Украины, председателя Национального банка Украины и министра финансов Украины. Больше никаких подписей под этим документом нет.
Сотрудничество Украины с МВФ: что известно
- Главной причиной задержки помощи от МВФ стал конституционный кризис в Украине, вызванный скандальным решением Конституционного Суда.
- В то же время Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наша страна выполнила все требования Фонда для получения очередного транша кредитной помощи.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит следующий транш от МВФ в начале 2021 года.
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