До назначения на должность министра финансов Украины Игорь Уманский выступал против того, чтобы брать деньги у Международного валютного фонда. После того, как он получил вакансию, начал одобрять сотрудничество с МВФ.

Цель любой программы МВФ – это выйти из программы МВФ. Такое мнение Уманский высказал в эксклюзивном интервью на 24 канале.

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Справиться без поддержки МВФ

По его словам, бывают исключительные ситуации, когда страна действительно может справиться без поддержки МВФ. В частности, когда накладываются определенные внутренние и внешние процессы.

Когда ты не можешь выйти на нормальный рынок и по нормальным ценам занимать, чтобы финансировать свой дефицит, ты обращаешься за помощью к кредитору последней надежды – МВФ. Я считаю, что с МВФ можно сотрудничать, но в исключительных случаях,

– отметил Уманский.

Исключительные случаи сотрудничества

Он отметил, что исключительные случаи, это, например:

кризис в Украине;

пандемия COVID-19;

изменение экономических условий;

изменение внешней экономической деятельности и, как следствие, рост определенных рынков партнеров.

Украина вернулась к исходным позициям

Эксминистр финансов отметил, что он достиг определенных договоренностей с МВФ после переговорного процесса. "Они выдохнули с облегчением, когда меня уволили. Затем откатились всеми переговорными позициями. У меня была договоренность, что объем программы должен быть минимум 10 миллиардов – он уменьшился в 2 раза. Что первый транш будет 3 миллиарда – уменьшился в 2 раза. Затем возникли какие-то маяки структурных реформ", – он добавил.

Ущерб для доверия МВФ

Украина, как сказал Уманский, давно потеряла доверие от Международного валютного фонда. Это произошло именно потому, что государство подписывает определенные обязательства, а потом не выполняет их.

Отметим! Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Украина не имеет целью отказаться от кредитных отношений с Международным валютным фондом и с другими международными финансовыми институтами.

Он отметил, что под меморандумом с МВФ стоит 4 подписи: президента Украины, премьер-министра Украины, председателя Национального банка Украины и министра финансов Украины. Больше никаких подписей под этим документом нет.

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