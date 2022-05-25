"Надо готовиться": ближайшие месяцы Украину ожидает серьезный экономический кризис

Последние 3 месяца для Украины были очень тяжелыми, в том числе и в экономическом плане. Вместе с тем, нужно готовиться к тому, что в ближайшие месяцы Украину ожидает серьезный экономический кризис.

Об этом 24 каналу сказал член наблюдательного совета Украинского института будущего Виктор Андрусов.

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Есть ряд вещей, к которым нужно готовиться. В частности, к очень серьезному экономическому кризису,

– подчеркнул Андрусов.

Он добавил, что украинцы уже начинают его чувствовать. А в ближайшие месяцы влияние кризиса будет заметно еще острее, чем сейчас.

Что делать украинцам

"Поэтому я рекомендую каждому составлять личный план, как ему жить в условиях серьезного кризиса и в заметном дефиците. Понятно, что нехватка бензина повлечет за собой многое другое – некоторые товары не будут доезжать в магазины, что-то очень резко вырастет в цене", – добавил член наблюдательного совета.

Поэтому к этому всему, к сожалению, нужно готовиться. Вместе с тем, власть делает все возможное, чтобы минимизировать влияние на население. Финансовая помощь от партнеров поступает, но нужно готовиться к худшему.

Что сейчас происходит с экономикой в Украине: коротко о главном

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину цены на продукты серьезно подскочили. В частности, специалисты ожидают, что цена на гречку также может еще больше возрасти – до 100 гривен. Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречихи спрогнозировал, что этот продукт будет в серьезном дефиците.

Дефицит топлива стремительно поднял цены и создал многочасовые очереди на АЗС.

Между тем, Национальный банк Украины отменил ограничение курса, по которому банки продают наличную валюту. Там считают, что это улучшит условия работы банков и снизит продажи валюты на черном рынке.

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал решение НБУ разморозить курсы валют. Чиновник подчеркнул, что причин для паники нет, поскольку поступления из-за границы позволят обеспечить необходимый баланс валюты.

Эксперты добавляют, что экономика Украины понемногу восстанавливается с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Украину ожидает серьезный экономический кризис в ближайшие месяцы: смотрите видео