Об этом 24 каналу сказал член наблюдательного совета Украинского института будущего Виктор Андрусов.
Внимание Нет оснований паниковать, – в Минфине объяснили ситуацию с курсом валют и его влиянием на цены
Есть ряд вещей, к которым нужно готовиться. В частности, к очень серьезному экономическому кризису,
– подчеркнул Андрусов.
Он добавил, что украинцы уже начинают его чувствовать. А в ближайшие месяцы влияние кризиса будет заметно еще острее, чем сейчас.
Что делать украинцам
"Поэтому я рекомендую каждому составлять личный план, как ему жить в условиях серьезного кризиса и в заметном дефиците. Понятно, что нехватка бензина повлечет за собой многое другое – некоторые товары не будут доезжать в магазины, что-то очень резко вырастет в цене", – добавил член наблюдательного совета.
Поэтому к этому всему, к сожалению, нужно готовиться. Вместе с тем, власть делает все возможное, чтобы минимизировать влияние на население. Финансовая помощь от партнеров поступает, но нужно готовиться к худшему.
Что сейчас происходит с экономикой в Украине: коротко о главном
- Из-за полномасштабного вторжения России в Украину цены на продукты серьезно подскочили. В частности, специалисты ожидают, что цена на гречку также может еще больше возрасти – до 100 гривен. Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречихи спрогнозировал, что этот продукт будет в серьезном дефиците.
- Дефицит топлива стремительно поднял цены и создал многочасовые очереди на АЗС.
- Между тем, Национальный банк Украины отменил ограничение курса, по которому банки продают наличную валюту. Там считают, что это улучшит условия работы банков и снизит продажи валюты на черном рынке.
- Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал решение НБУ разморозить курсы валют. Чиновник подчеркнул, что причин для паники нет, поскольку поступления из-за границы позволят обеспечить необходимый баланс валюты.
- Эксперты добавляют, что экономика Украины понемногу восстанавливается с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Украину ожидает серьезный экономический кризис в ближайшие месяцы: смотрите видео