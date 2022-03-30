Об этом в эфире телемарафона заявил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, передает 24 канал.

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Восстанавливать экономику нужно сейчас, а не ждать конца войны. Чем сильнее будет экономика сейчас, тем быстрее завершится война и тем больше будет сохранена Украина,

– заявил Милованов.

Он добавил, что у некоторых стран и иностранных организаций чистая совесть, поскольку они заявили, что якобы готовы к восстановлению Украины. Но уже после войны, посмотрев, что от Украины останется.

Что мешает

Тимофей Милованов объясняет, что странам Запада процедурно уже трудно помогать в восстановлении экономики Украины. Их департаменты оценки риска просто не пропускают платежи из-за войны и рисков, которые она за собой несет.

Милованов призвал оказывать давление на Запад, чтобы они упростили свои процедуры и могли помочь украинской экономике уже сейчас. А после войны, конечно же, помочь еще больше.

Напомним, что инфраструктурные, экономические и косвенные убытки Украины из-за российского вторжения уже превысили 1 триллион долларов , по подсчетам правительства.