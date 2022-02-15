Почему ограничения ввели повторно

Соответствующее решение было одобрено на заседании комиссии 14 февраля. Глава регулятора Валерий Тарасюк отметил, что повторно вводить ограничения пришлось из-за решения Окружного административного суда Киева.

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ОАСК отменил применяемые на внутрисуточном рынке (ВСР) прайс-кепы. Поэтому комиссия сочла предыдущие постановления недействительными.

В то же время регулятор ввел ограничение минимальной цены на ВСР в размере 110% от цены электроэнергии на РСВ. Плата за отрицательные небалансы составит 102% от минимального прайс-кепа на РСВ.

Комиссия также снова ввела минимальный прайс-кеп на РСВ на уровне 987,5 гривны за 1 мегаватт-час для торговой зоны "ОЭС Украины". Ограничения будут действовать до 28 февраля.

Что этому предшествовало

В конце января – начале февраля 2022 года наблюдалось переток объемов электроэнергии между сегментами рынка, а также значительное колебание цен. В отдельные периоды объемы продаж на ВСР сравнивались с объемами продаж на РСВ. А это противоречит концепции функционирования рынка.

Нацкомиссия подозревает сговор в поведении участников рынка электроэнергии в его краткосрочных сегментах. Поэтому регулятор намерен привлечь Антимонопольный комитет к изучению ситуации. В то же время НАЭК "Энергоатом" и группа ДТЭК с выводами регулятора и обвинениями не согласны.