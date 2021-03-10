Регулятор оштрафовал НАЭК "Энергоатом" и тепловые электростанции компании ДТЭК более чем на 1,8 миллиона гривен. Причина – нарушения в поставках электроэнергии и обеспечении надлежащего уровня запасов угля.

Такое решение приняли на заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 10 марта.

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Что известно о штрафах на их сумму

компанию " Энергоатом " оштрафовали за недопоставку электроэнергии для нужд населения . Комиссия планировала штраф в размере 1,7 миллиона гривен. Однако из-за плохого финансового состояния компании регулятор снизил его в 10 раз – до 170 тысяч гривен.

" оштрафовали . Комиссия планировала штраф в размере 1,7 миллиона гривен. Однако из-за плохого финансового состояния компании регулятор снизил его в 10 раз – до ТЭС компании ДТЭК за отсутствие обеспечения надлежащего уровня запасов угля оштрафовали на 1,7 миллиона гривен.

Такие вопиющие нарушения, которые привели к ситуации, когда вся страна оказалась под риском отключения от электроснабжения, заслуживают самых суровых штрафных санкций,

– отметили в регуляторе.

Напомним, в середине января 2021 года системный оператор НЭК "Укрэнерго" предупредил о рисках веерных отключений электроэнергии. Причиной стала нехватка угля на складах ТЭС.