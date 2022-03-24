Национализация "дочки" "Газпрома" обойдется Британии в 4 миллиарда фунтов, – Bloomberg

Национализация Великобританией компании Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd (Gazprom Energy) обойдется стране в около 4 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники на условиях анонимности.

Возможна национализация "дочки" "Газпрома"

Также в Bloomberg отметили, что британские налогоплательщики могут столкнуться с расходами в миллиарды фунтов стерлингов, если правительство в конечном итоге национализирует подразделение ПАО "Газпром", который поставляет примерно пятую часть коммерческого газа в страну.

Обратите внимание Украина будет продолжать транзит газа из России, пока это возможно, – Витренко

Почему хотят национализировать "дочку" российского "Газпрома"

О временной национализации компании Gazprom Energy правительством Великобритании стало известно 21 марта 2021 года

Компания Gazprom Energy, которая является "дочкой" российского "Газпрома", поставляет на рынок Великобритании примерно пятую часть газа, обеспечивая им две трети крупных потребителей, включая производителей бумаги, стали и удобрений.

В связи с перспективой прекращения ее деятельности потребители обратились к администрации премьер-министра Бориса Джонсона с просьбой составить планы чрезвычайных ситуаций.

По словам источников Bloomberg, в случае национализации компании, правительству Великобритании, возможно, придется ввести в Gazprom Energy специальный режим управления, что заставит его покупать газ и электроэнергию для клиентов по текущим высоким ценам, поскольку хеджирование подразделения принадлежит его материнской компании и не будет передано.

Один из ключевых вопросов заключается в том, что хеджирование передается или соблюдается для того, чтобы предприятия, которые поддерживают цепочку поставок в Британию, не испытывали сильного ценового шока,

– рассказал глава группы энергоемких пользователей Ричард Лиз.

Что говорят в Gazprom Energy

Компания Gazprom Energy заявила, что не знает о каких-либо решениях по передаче ее под контроль правительства, и что через свою материнскую компанию она может "обеспечить весь газ и электроэнергию, необходимые для нужд своих клиентов на договорных условиях".

Реакция стран на требование Кремля платить за газ рублями: смотрите видео