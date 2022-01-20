В начале 2022 года гривна резко упала: в НБУ назвали причины

Преобладание спроса на валюту в начале 2022 года вызвало 2 фактора. В Национальном банке отметили, что первый из них геополитический, второй – сезонный.

Соответствующее заявление о причинах обесценивания гривны на брифинге 20 января сделал директор департамента открытых рынков Нацбанка Украины Алексей Лупин.

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Причины падения гривны

Представитель НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке была турбулентной. Он добавил, что не использовал бы слово "паника", чтобы описать его.

Наложились два фактора: первый – это геополитика, второй – это то, что в январе у нас всегда каждый год сезонный всплеск на валюту,

– объяснил Лупин.

Второй фактор связан с большими бюджетными расходами в декабре 2021 года.

По словам директора департамента, в декабре Министерство финансов потратило 76 миллиардов гривен. Часть этих денег спустя время ушла на валютный рынок. "Эти два фактора объясняют рост спроса на валютном рынке в январе", – подытожил Лупин.

Напомним, Нацбанк в течение 10 – 14 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 330,7 миллиона долларов.

Рост курса доллара: что известно

За две недели 2022 года национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 1 гривну и 12 копеек. Курс пересек психологическую отметку в 28 гривен за доллар и приблизился к 28,5.

Гривна обесценилась и по отношению к европейской валюте, преодолев отметку в 32 гривны.

По официальному курсу Нацбанка, по состоянию на 20 января за доллар нужно выложить 28,40 гривны, за евро – 32,19 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В прогнозе Минэкономики говорится, что он достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет-2022 заложили курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.



Курс доллара до 2024 года / Инфографика 24 канала

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