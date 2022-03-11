Деньги в поддержку ВСУ

В Национальном банке Украины сообщили, что на специальный счет, который открыл регулятор с 24 февраля по 11 марта этого года, уже поступило 11,3 миллиарда гривен в эквиваленте, а в иностранной валюте из-за рубежа – 3,3 миллиарда гривен в эквиваленте.

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Согласно сообщению регулятора, остаток на спецсчете составил 1,14 миллиарда гривен. Также в Нацбанке сообщили, что перевели:

на нужды Нацгвардии – 950 миллионов гривен,

на Нацполицию – 1,65 миллиарда гривен,

на нужды Министерства обороны – 7,17 миллиарда гривен,

на нужды Госпогранслужбы – 420 миллионов гривен.

Кроме того, на счет Министерства социальной политики, которое НБУ открыл 1 марта для гуманитарных целей, в общей сложности перечислено 194 миллиона гривен в эквиваленте, в том числе 77 миллионов гривен поступило из-за границы в иностранной валюте.

С каких стран поступали деньги

Ранее на сайт Нацбанка сообщалось, что деньги поступали, в частности, из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

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