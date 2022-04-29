Украинские морские порты заблокированы оккупантами с начала войны. Так что отправлять за границу продукцию становится гораздо сложнее. Например, в Румынию кукурузу доставили через небольшие речные порты на Дунае.

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Экспорт из Украины поможет предотвратить голод в мире

Известно, что судно Unity N относится к классу Panamax. И оно, заполненное кукурузой из Украины, выйдет из порта.

Поддержать экспорт украинского зерна – значит предотвратить колоссальную волну мирового голода, спровоцированную блокировкой украинских портов,

– отметил глава портового оператора Comvex Виорел Панайт.

Отметим, что в Констанцу отправили уже около 80 тысяч тонн украинского зерна. Еще столько же находятся в пути в порт, отметил его менеджер.

Зерно – не единственное, что отправили

Он отметил, что накануне удалось погрузить почти 35 тысяч тонн украинской железной руды. Следующее судно для её отправки будет загружено 18 мая.

Панайт добавил, что сейчас необходимо провести дополнительную работу, касающуюся связующей инфраструктуры порта. Он отметил, что замедленный доступ к нему становится причиной дополнительных расходов. А сама инфраструктура вокруг порта доставляет проблемы экономической деятельности Румынии.

Цены на продовольствие будут расти

Во Всемирном банке спрогнозировали, какими будут цены на продовольствие и топливо в ближайшие годы. Так, по подсчетам экспертов, война России против Украины повысит стоимость на энергоносители на 50%.

Пшеница в 2022 году подорожает на 40%. В целом же цены будут подниматься до 2024 года, когда их удастся стабилизировать, если ситуация не ухудшится.

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